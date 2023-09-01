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ИноСМИ: РФ собьёт F-16, но США будут только рады

Силовые структуры » Военные новости

Американцы ждут, когда Россия уничтожит поставленные Украине F-16. По сути, это и есть стратегическая задача Запада, заявил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

ИноСМИ: РФ собьёт F-16, но США будут только рады
Фото: w-dog.ru

Придать ускорение собственному ВПК за счёт уничтожения старых бортов, пилотов ВСУ и в целом Украины — нетривиальное решение.

Потому Америка намерена участвовать в боевых действиях "до последнего украинца", так как ВПК должен работать как можно больше и данная ситуация этому способствует.

Экс-полковник армии США и экс-начальник штаба госсекретаря Колина Пауэлла уверен, что нереально защитить F-16, "если количество самолётов ограничено и они используются в основном для непосредственной авиационной поддержки".

По его словам, "русские рано или поздно будут их сбивать системами ПВО или атаками своих истребителей, это просто неизбежно".

"Чтобы понять, как это легче сделать, русским понадобится время, но в итоге собьют и F-16, так как Россия обладает массой самолётов, причём довольно мощных и эффективных в бою. ВВС РФ будет уничтожать F-16, а в Lockheed всё руководство будет только руки потирать", — уверен американский военный.

Это очевидно, так как компания "уже собиралась закрыть производственные линии, но получила достаточно денег в связи с расширением НАТО и кризисом на Украине", рассуждает он.

"Теперь производители получили второе дыхание и открыли производственные линии заново. Причём они не собирались запускать производство только для ВВС США, а решили облагодетельствовать и союзников Америки по НАТО, в том числе новых членов альянса", — добавляет военный эксперт.

Так что имеет смысл ожидать, что после бесславной гибели на Украине всех найденных по миру F-16 речь пойдёт об их замене. В итоге снова запустят производство и заработают ещё больше.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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