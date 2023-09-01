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Налёт украинских дронов 1 сентября на Россию сравнили с террористической акцией в Беслане

1:16
Силовые структуры

Сегодняшний налёт украинских дронов на Россию сравним с терактом в Беслане.

Налёт украинских дронов 1 сентября на Россию сравнили с террористической акцией в Беслане
Фото: openverse.org

Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"Беспилотники 1 сентября — очередное подтверждение давно известного факта: Украина — это терроризм в чистом виде. Началось это давно. Еще Корчинский в 90-х гг. заявлял, что Крым будет украинским или безлюдным. Потом от этих заявлений перешли к делу. И, по сути, ничего не меняется. Просто используются новые методы террора", — отметил аналитик.

По его словам, с развитием БПЛА, интенсификацией боёв, удары ВСУ наносят по объектам, военного значения не имеющих. Достаточно вспомнить удары по Москва-сити. Военного эффекта ноль, а вот террор в чистом виде — да. Потому как Киев абсолютно не волнует, что могут пострадать дети, больницы и старики, цитирует эксперта "Царьград".

По сути, начаты масштабные боевые действия в РФ. Надо так и относиться к Украине, как к террористическому государственному образованию. И договариваться с этими фашистами не надо, их надо просто уничтожать, подытожил Онуфриенко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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