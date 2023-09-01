Западные советники настаивают, что армия Украины должна сосредоточить оставшиеся силы на юге, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Реалистичность такого сценария оценил политолог и историк Ростислав Ищенко.
Он уверен, что провести сосредоточение украинских сил на южном направлении можно, но выполнить основную задачу ВСУ будет не по силам. Тем более, что эту задачу ВСУ пытаются безуспешно реализовать с начала контрнаступа, то есть уже три месяца", цитирует публициста "Военное дело".
Однако из-за серьёзных потерь Генштаб ВСУ сейчас всерьёз стал обсуждать не планы стратегов Запада, а переход к обороне, поскольку надо спасать армию.
"Если хотят сосредоточить всё в одном месте, то так будет даже лучше, потому что, когда они в одном месте, их удобнее уничтожать", — подытожил Ищенко.
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