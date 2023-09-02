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Business Insider: ВСУ нужно преодолеть 16 км до прорыва обороны России

0:52
Силовые структуры

Украинским войскам нужно преодолеть расстояние в 16 километров перед попыткой прорыва оборонительных рубежей ВС России, сообщает Business Insider.

Business Insider: ВСУ нужно преодолеть 16 км до прорыва обороны России
Фото: openverse.org

По мнению обозревателя Криса Панеллы, солдаты ВСУ вряд ли смогут прорвать оборону РФ. Он считает, что западные вооружения уязвимы перед артиллерией российской армии.

"Теперь Украине нужно будет расчистить этот 10-мильный путь, чтобы успешно прорвать российскую оборону", — сказано в статье.

Добавим, что 10 миль — это чуть больше 16 километров. Как отмечается в материале, Украина сталкивается с большими проблемами из-за надёжной обороны ВС России.

Ранее бывший разведчик США Тони Шаффер заявил, что мобилизационная кампания на Украине свидетельствует о переходе ВСУ от контрнаступления к обороне.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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