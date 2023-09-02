Украинским войскам нужно преодолеть расстояние в 16 километров перед попыткой прорыва оборонительных рубежей ВС России, сообщает Business Insider.
По мнению обозревателя Криса Панеллы, солдаты ВСУ вряд ли смогут прорвать оборону РФ. Он считает, что западные вооружения уязвимы перед артиллерией российской армии.
"Теперь Украине нужно будет расчистить этот 10-мильный путь, чтобы успешно прорвать российскую оборону", — сказано в статье.
Добавим, что 10 миль — это чуть больше 16 километров. Как отмечается в материале, Украина сталкивается с большими проблемами из-за надёжной обороны ВС России.
Ранее бывший разведчик США Тони Шаффер заявил, что мобилизационная кампания на Украине свидетельствует о переходе ВСУ от контрнаступления к обороне.
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