Президент Украины Владимир Зеленский решил провести новую мобилизационную волну для пополнения рядов армии. Это говорит о том, что Киев переходит от контрнаступления к обороне, считает экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.
По его мнению, украинское руководство занимается планированием обороны на осенний период. При этом он добавил, что Зеленский действует по примеру нацистов, которые отступили после Курской битвы и стали набирать в армию подростков и пожилых людей.
"Если вы заявляете о призыве в то время, когда вы проигрываете, вероятно, вы переходите в оборону", — подчеркнул Шаффер в эфире Judging Freedom.
Как пояснил экс-разведчик, все украинцы призывного возраста уже находятся в местах сражений, следовательно, мобилизация вряд ли пройдёт успешно.
Ранее Шаффер заявил, что Киев "не слушает" американских партнёров, поэтому сталкивается с серьёзными проблемами в ходе конфликта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.