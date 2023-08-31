Экс-разведчик Шаффер: мобилизация на Украине говорит о переходе ВСУ к обороне

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести новую мобилизационную волну для пополнения рядов армии. Это говорит о том, что Киев переходит от контрнаступления к обороне, считает экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.

Фото: openverse.org

По его мнению, украинское руководство занимается планированием обороны на осенний период. При этом он добавил, что Зеленский действует по примеру нацистов, которые отступили после Курской битвы и стали набирать в армию подростков и пожилых людей.

"Если вы заявляете о призыве в то время, когда вы проигрываете, вероятно, вы переходите в оборону", — подчеркнул Шаффер в эфире Judging Freedom.

Как пояснил экс-разведчик, все украинцы призывного возраста уже находятся в местах сражений, следовательно, мобилизация вряд ли пройдёт успешно.

Ранее Шаффер заявил, что Киев "не слушает" американских партнёров, поэтому сталкивается с серьёзными проблемами в ходе конфликта.