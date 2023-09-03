Власть Одесской области призналась в повреждениях порта после российского ночного удара.
Порт получил повреждения в результате удара ВС РФ, отметил глава области Олег Кипер.
"Инфраструктура портовых объектов Одесской области получила повреждения", — в соцсети пишет чиновник.
Поставленные армией России цели были достигнуты, хотя в начале российской атаки кевская власть бодро отрапортовала, что "почти все БПЛА сбиты".
Российские беспилотники в очередной раз доказали беспомощность систем противовоздушной обороны Украины. ВСУ пытались противостоять дронам при помощи западной системы Flakpanzer Gepard, но они оказались бесполезными, сообщает в Telegram-канале Руслан Осташко.
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