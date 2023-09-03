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В Одесской области заявили о разбитом порту после российского удара

Силовые структуры

Власть Одесской области призналась в повреждениях порта после российского ночного удара.

В Одесской области заявили о разбитом порту после российского удара
Фото: CreativeCommons

Порт получил повреждения в результате удара ВС РФ, отметил глава области Олег Кипер.

"Инфраструктура портовых объектов Одесской области получила повреждения", — в соцсети пишет чиновник.

Поставленные армией России цели были достигнуты, хотя в начале российской атаки кевская власть бодро отрапортовала, что "почти все БПЛА сбиты".

Российские беспилотники в очередной раз доказали беспомощность систем противовоздушной обороны Украины. ВСУ пытались противостоять дронам при помощи западной системы Flakpanzer Gepard, но они оказались бесполезными, сообщает в Telegram-канале Руслан Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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