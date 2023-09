Your browser does not support the audio element.

Член Государственной думы России по обороне Андрей Гурулёв заявил, что в России не предвидится новой волны мобилизации. Это заявление было сделано им в ходе интервью телеканалу "Забайкалье".

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.