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Депутат ГД Андрей Гурулёв заявил об отсутствии новой волны мобилизации

1:14
Силовые структуры

Член Государственной думы России по обороне Андрей Гурулёв заявил, что в России не предвидится новой волны мобилизации. Это заявление было сделано им в ходе интервью телеканалу "Забайкалье".

Депутат ГД Андрей Гурулёв заявил об отсутствии новой волны мобилизации
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Он объяснил свою точку зрения тем, что план набора военнослужащих на контрактной основе выполняется, и промышленность не сможет обеспечить большое количество мобилизованных сразу оружием и снаряжением в случае новой мобилизации.

"У нас постоянно кто-то пытается раскачивать обстановку. Слухи о мобилизации для чего? Для того, чтобы народ ходил, бурчал. Так же? Ну, так. Я язык сломал говорить, что, ребята, мы сегодня пошли другим путём", — заявил Гурулёв.

Эксперт также уточнил, что в стране уже запланировано набрать примерно 420 тыс. контрактников до конца текущего года, и этот процесс продолжается.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января 2023 года более 280 тыс. человек заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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