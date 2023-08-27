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Любовь Степушова

Военный эксперт: мобилизация неизбежна

4:47
Силовые структуры

Какова главная проблема российских войск в ходе спецоперации, что не так с закупкой Минобороны современных лодок для СВО, почему новая мобилизация неизбежна и какую опасность таят в себе бронежилеты, рассказал капитан 3-го ранга в запасе, автор телеграм-канала "Минная дивизия" Максим Климов.

Военный эксперт: мобилизация неизбежна
Фото: Всероссийское казачье общество

— Максим Александрович, что сейчас происходит в зоне спецоперации на Украине?
— Ситуация на фронте с нашей стороны далека от благостной. По военно-техническому потенциалу Запад нас превосходит в 10 раз.

Это не значит, что у нас все плохо. Мы можем напрячься, сделать, сконцентрировать ресурсы, переломить ситуацию. Но это невозможно без проведения серьезной военной реформы.

Ключевая проблема у нас — в системе управления связью. При статичном фронте мы можем ее обеспечить, хотя у нас массово применяется Baofeng — китайский аналог, которые противник легко прослушивает. А в случае боевых маневров всё становится очень плохо, и прорыв фронта может превратиться в коллапс.

Сейчас противник фактически проводит расширенную разведку боем, он ищет слабые участки, в том числе на Днепре. У них много переправочных средств, скоростных современных лодок, которые позволяют из-за большого количества островов в низовье Днепра быстро и незаметно перебросить серьезную группировку и обеспечить ее снабжением.

В связи с этим недавно остро стоял вопрос, причем на уровне Администрации президента, о поставке современных лодок. Это превращается в очень нехороший контракт по закупке зарубежной техники.

То есть вместо экстренной закупки разной техники у отечественных производителей, того, что нужно фронту, придумываются безумные требования определенными начальниками, под это подводится соответствующий контракт.

Очень остро стоит вопрос личного состава. Бывший командарм 58-й армии генерал-майор Попов сказал, что даже ротацию личного состава не можем обеспечить, у армии нет резервов личного состава. У нас действия соединений затыкаются БАРСами (боевой армейский резерв специальный). Проблема в следующем: вместо того чтобы давать непосредственно в часть это пополнение, оснащенное техникой, имеющее боевой опыт, у нас формируются отдельные части:

  • с легким вооружением,
  • плохими средствами связи.

Причем это мотивированный личный состав, золотой фонд с точки зрения мотивации, готовности сражаться. Само наличие БАРСов в этой ситуации вызывает серьезные вопросы. Потому что части несут потери на фронте на грани потери боеспособности.

— А где же мобилизованные 300 тысяч?

— Они давно воют. Большая часть сразу пошла на фронт после лагерей. Но у противника под мобилизацию попало существенно больше миллиона. Если у нас перевес в артиллерии, у противника по управляемым средствам поражения перевес есть, то по личному составу перевес однозначно у противника. Тактика вашингтонского обкома стачивания пехоты, массовых потерь имеет смысл: ресурс укровской пехоты намного больше, наши части потеряют боеспособность, и нацисты смогут прорвать фронт.

Поэтому мобилизация неизбежна. Огромные дыры в личном составе невозможно закрыть, хотя Минобороны пытается решать проблему подписанием контрактов.

Одна из главных задач — беречь людей для эффективного ведения боевых действий. Обязательно обеспечивать людей артиллеристской поддержкой, средствами индивидуальной защиты. Сейчас бронежилеты пошли. Но у нас много людей старшей возрастной группы. Даже у молодежи прыжок с КамАЗа в бронежилете, полном подвесе для некоторых заканчивается серьезной травмой позвоночника. Ведь вес, который человек на себе тащит, околопределен физически по нагрузке. Например, в американской армии жесткая физподготовка, чтобы физически всё это таскать.

Необходимы специальные разгрузочные системы для бронежилетов, когда надеваются специальные пояса, разгрузка, которая резко разгружает поясную часть. У нас в Минобороны такой вопрос даже не ставился, хотя он крайне важный.

Он остро стоял и в спецподразделениях, мы на этом теряли ценных специалистов. Сейчас мобилизованные вынуждены доставать пластины из бронежилетов, чтобы уменьшить носимый вес. Эта проблема очень много значит на фронте для человеческих жизней и достижения успеха.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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