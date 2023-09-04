ТАСС: истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе спецоперации

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" была успешно применена российским истребителем-бомбардировщиком Су-34 в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на военное ведомство, первый экипаж, успешно выполнивший задачу командования по использованию "Кинжала", представили к государственным наградам.

"Кинжал" является новейшим российским комплексом, оборудованным гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. По словам президента России Владимира Путина, скорость "Кинжалов" в десять раз выше скорости звука.

Впервые эти комплексы были применены в марте 2022 года в зоне СВО.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в начале августа Воздушно-космические силы РФ ударили "Кинжалом" по тоннелю в Закарпатье для перекрытия поставок техники из стран НАТО.