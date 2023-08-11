Матвийчук: ВКС РФ ударили "Кинжалом" по тоннелю в Закарпатье, чтобы перекрыть поставки НАТО

Российские ВКС, похоже, впервые нанесли в пятницу, 11 августа, удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по тоннелю в Закарпатской области. Чем это обернётся для Киева, объяснил полковник в отставке спецназа разведки Анатолий Матвийчук в беседе с "МК".

Фото: Телеграм Евгений Поддубный

Сообщения о попадании по гражданскому объекту в Прикарпатье появились на украинских ресурсах. Если это так, то новость очень позитивная, отметил эксперт.

Россия не наносила удар по этому объекту долгое время, так как считала его гражданской инфраструктурой, которая обеспечивает жизнь страны. Однако дело в том, что гражданский объект, который используется в военных целях, согласно международным законам, автоматически считается военным, пояснил аналитик.

По словам разведчика, ударом по тоннелю российская армия перекрывает часть поставок на Украину из стран НАТО.

Собеседник издания напомнил, что эти тоннели используют для переброски западной техники. По мнению Матвийчука, удар нанесён с целью воспрепятствовать поставкам вооружения из Польши и Румынии, чтобы прекратить наращивание сил украинской армии.