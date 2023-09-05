The Times: солдаты ВСУ понимают, что обречены на смерть под селом Работино

Украинские военнослужащие осознают, что обречены на смерть и боевой провал в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении. Об этом заявил представитель ВСУ с позывным "Бойец".

Фото: openverse.org

По его словам, Киев несёт большие потери в этой зоне боевых действий.

"90 процентов ребят здесь тоже умрут", — подчеркнул солдат в беседе с изданием The Times.

Журналисты обратили внимание на истощение бронетанковых частей ВСУ. Как пояснили авторы, Киев надеялся добиться существенного прорыва с помощью немецких "Леопардов" и американских "Бредли", однако в итоге провалил контрнаступление.

30 августа руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что северная часть Работино находится под оккупацией ВСУ, а южная — под контролем российской армии. Он также заявил о значимости этого населённого пункта для обороны ВС РФ.