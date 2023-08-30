Рогов рассказал о важности Работино для обороны в Запорожье

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава общественного движения "Мы — вместе с Россией", политик Владимир Рогов рассказал о важности села Работино для российской обороны в Запорожской области.

Фото: Стоп-кадр с видео

Ранее иностранные СМИ заявили, что вооружённые силы Украины (ВСУ) прорвали "линию Суровикина" на Мелитопольском направлении.

По словам Рогова, северная часть Работино сейчас находится под контролем противника, а южная контролируется ВС РФ.

Тяжёлые кровопролитные бои с применением артиллерии, авиации и РСЗО идут в центральной части населённого пункта, добавил политик в беседе с Общественной Службой Новостей.

Украинская армия нацелилась на Работино, так как оно находится на первой линии обороны ВС РФ, за которой начинается дорога в сторону Токмака, окрестности которого превращены военными инженерами в настоящую крепость, заключил собеседник издания.