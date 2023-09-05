Климов: танк Challenger близок к топовому уровню НАТО, но неубиваемых машин нет

Британский танк Challenger 2 отличается большей защищённостью, чем немецкий Leopard, однако неубиваемого нет ничего. Об этом заявил военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Максим Климов, комментируя в интервью Pravda.Ru уничтожение Challenger российскими войсками на Запорожском направлении.

Фото: openverse.org

По его словам, в уничтожении западного танка нет ничего исключительного. Он добавил, что в распоряжении ВС РФ имеются противотанковые средства, способные пробивать даже самую прочную броню. В качестве примера эксперт привёл "Корнеты", для которых Challenger — это не проблема.

При этом Климов уточнил, что британский танк, переданный Киеву, представляет собой очень серьёзную машину.

"Среди танков НАТО по защите он близок к топовому уровню. Основное преимущество Challenger — работа в ночных условиях. Я подозреваю, что его забили днём. Полагаю, за ним охотились, потому что любому военному хочется ценную шкурку получить, то есть либо Leopard, либо Challenger. Боевой азарт появляется. Машина на самом деле серьёзная, с высокими боевыми возможностями, никакого легковесного отношения к ней не может быть, но неубиваемых машин нет", — подчеркнул капитан.

Ранее стало известно, что российские военные впервые в мире уничтожили тяжёлый британский танк Challenger в районе села Работино на Ореховском участке. Соответствующие видеозаписи появились в Сети. Эту информацию подтвердил глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.