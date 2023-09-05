Даманцев: в небе Украины может появиться большая проблема для ВКС РФ

1:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В распоряжении ВСУ могут оказаться авиаракеты класса "воздух-воздух" AIM-120D. Об этом заявил спикер ВВСУ полковник Юрий Игнат.

Фото: Скриншот из видео

Он отметил, что дальность поражения этих ракет будет достигать до 180 км.

Появление на вооружении Киева ракет AIM-120D может принести ВКС РФ большие проблемы, уверен обозреватель Евгений Даманцев. Дело в радиолокационных головках самонаведения, а точнее, в их возможности наводиться на помехоизлучающие цели. Оружие может наводиться на бортовые станции радиоэлектронной борьбы самолётов России.

Еще большую опасность для ВКС РФ представляет самонаведение ракеты в пассивном режиме, когда бортовая аппаратура предупреждения об облучении не зафиксирует их пуска. Только тогда, когда она приблизится к штурмовику на расстояние в 25 км, аппаратура увидит опасность и выдаст команду на манёвр ухода.

"Но времени для ухода от AIM-120D будет мало. Стало быть, появление этих ракет в распоряжении противника, да ещё и в количестве 175 единиц, способно создать массу проблем российской авиации в зоне СВО", — цитирует эксперта "Военное дело".

Противодействием этой угрозе могут служить бортовые РЛС, которые обнаруживали бы самолёты врага задолго до их выхода на рубежи пуска AIM-120D. Даманцев считает, что обязательной частью боекомплекта всех самолётов ВКС России также должны стать дальнобойные ракеты "Изделие-180". Они имеют радиус поражения в 180 км и способны перехватить сложные высокоманевренные цели.