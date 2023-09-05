Российский штурмовик Су-34 впервые применил бомбу ФАБ-1500 на СВО

Штурмовик ВКС России Су-34 впервые на специальной операции применил бомбу ФАБ-1500.

Фото: ru.wikipedia.org

Информацию сообщает Telegram-канал Fighterbomber, а подтверждает военный летчик.

Пуск ФАБ-1500 М54 с модулем планирования и коррекции прошёл успешно, а экипаж истребителя уже представили к награде. Сам боеприпас собирался с нуля, так как модуль, превращающий свободнопадающие бомбы в управляемые, по калибру не подходил к этой ФАБ.

Конструкторы создали новое оборудование, дающее возможность увеличить дальность сброса. Площадь поражения уже превышает 2 кв. километра, а точность удара — 5 метров.

Ранее сообщалось, что самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал".