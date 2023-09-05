Ходаковский: противнику удалось потеснить подразделения ВС РФ, но результат скромный

ВСУ удалось потеснить подразделения российской армии, однако результат пока скромнее затраченных усилий. Об этом написал вечером во вторник, 5 сентября, экс-командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Фото: kyivpost.com

По его словам, выведено из строя около четырёх танков противника и около взвода пехоты. Информация пока не подтверждена.

Потраченные усилия взывают к продолжению наступления, однако силы первой волны уже на исходе, поэтому боевики готовятся бросить в бой 38-ю бригаду, заключил командир.

Ранее сегодня утром комбат сообщил, что ВСУ перешли в наступление в районе Угледара и смогли подойти к позициям ВС РФ вплотную, не понеся потерь.