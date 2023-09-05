Царьград: "Контрнаступление ВСУ всё? Или как трактовать слова Путина"

После завершения переговоров с Эрдоганом президент России Владимир Путин сделал заявление, где отметил полный провал контрнаступа украинской армии, добавив, что это пока текущая ситуация.

Фото: Личный архив Александра Березина

Наступление ВСУ действительно сорвано, потому что цели данного мероприятия не реализованы.

Так слова главы РФ прокомментировал первый министр госбезопасности ДНР полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

"Не перерезан сухопутный коридор, не захвачены ключевые населённые пункты: Мелитополь, Токмак. Не обеспечен выход на Мариуполь. Ну и самое главное — то, о чём Буданов так бодро рапортовал весной накануне контрнаступления этого, — не начаты боевые действия на территории Крыма. Собственно говоря, сам Крым не находится в зоне активных боевых действий", — отметил эксперт.

Поэтому контрнаступ сорван, но РФ не должна забегать вперёд, поскольку окончательно о срыве контрнаступления можно говорить когда ВС РФ сами перейдут в контрнаступление, цитирует "Царьград" Пинчука.