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Истребитель Су-35С будет успешно противостоять американским F-16

Силовые структуры

Самолёт Су-35С будет противостоять F-16 (США) в небе Украины.

Истребитель Су-35С будет успешно противостоять американским F-16
Фото: mil.ru

Сверхманёвренный тяжёлый многоцелевой штурмовик поколения 4++ подтверждает статус лидера в воздушных боях. Этот уникальный самолёт — один из передовых разведывательно-ударных в современной авиации. В странах НАТО он получил кличку Flanker-E+ (Фланговый).

Су-35С обладает средствами прорыва ПВО, его целями становятся все возможные цели. Современное оборудование позволяет истребителям в любую погоду осуществлять радиолокационную разведку и обнаруживать цели всех групп.

Козырь нового истребителя — бортовая РЛС Н035 "Ирбис-Э", сопровождающая 30 воздушных целей и одновременно атакующая восемь из них, пишет "Военная хроника". Благодаря "Ирбису" Су-35С способны обнаруживать Су-25 и Су-27 ВВСУ на удалении до 400 километров и перехватывать их дальнобойными ракетами на дистанции до 250 километров.

Пилоты этих самолётов без включения радаров при помощи оптико-локационной станции ОЛС-35 могут обнаружить авиацию и ракеты врага по тепловому излучению реактивных струй, подытожил преимущества портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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