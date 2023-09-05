Истребитель Су-35С будет успешно противостоять американским F-16

Самолёт Су-35С будет противостоять F-16 (США) в небе Украины.

Фото: mil.ru

Сверхманёвренный тяжёлый многоцелевой штурмовик поколения 4++ подтверждает статус лидера в воздушных боях. Этот уникальный самолёт — один из передовых разведывательно-ударных в современной авиации. В странах НАТО он получил кличку Flanker-E+ (Фланговый).

Су-35С обладает средствами прорыва ПВО, его целями становятся все возможные цели. Современное оборудование позволяет истребителям в любую погоду осуществлять радиолокационную разведку и обнаруживать цели всех групп.

Козырь нового истребителя — бортовая РЛС Н035 "Ирбис-Э", сопровождающая 30 воздушных целей и одновременно атакующая восемь из них, пишет "Военная хроника". Благодаря "Ирбису" Су-35С способны обнаруживать Су-25 и Су-27 ВВСУ на удалении до 400 километров и перехватывать их дальнобойными ракетами на дистанции до 250 километров.

Пилоты этих самолётов без включения радаров при помощи оптико-локационной станции ОЛС-35 могут обнаружить авиацию и ракеты врага по тепловому излучению реактивных струй, подытожил преимущества портал.