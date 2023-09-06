МО: ВС России накрыли огнём боевиков "Азова"* на Краснолиманском направлении

Авиация и артиллерия Вооружённых сил РФ ударили по боевикам "Азова"* рядом с Серебрянским лесничеством на Краснолиманском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

По словам представителя Минобороны России Александра Савчука, помимо 12-й бригады спецназначения "Азов"*, огнём были накрыты штурмовики 67-й бригады украинской армии. В беседе с РИА Новости он отметил, что Киев потерял до 30 военных в этой зоне боевых действий.

Как пояснил Савчук, российским войскам также удалось уничтожить станцию артиллерийской разведки, произведённую на Западе.

В конце августа украинские военные, в том числе боевики "Азова"*, уже пытались прорваться в районе Красного Лимана, однако были уничтожены ответным огнём. Во время боя скончались порядка 60 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ).

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.