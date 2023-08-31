Боевики Азова* пытались прорваться на Краснолиманском направлении, но были уничтожены

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Краснолиманском направлении бойцы "Центра" уничтожили более 60 солдат ВСУ, в том числе боевиков националистического батальона Азов*, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Фото: kyivpost.com

Согласно информации, штурмовики украинской армии и батальона пытались пойти в атаку сразу по двум направлениям: в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества.

"Ударами авиации, огнём артиллерии отражены атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — сообщил Савчук РИА Новости.

ВСУ понесли серьёзные потери в технике и живой силе. Около 60 боевиков были уничтожены.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.