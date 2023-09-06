Балицкий заявил об отходе российской армии из Работино в Запорожской области

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил тактический отход российской армии с территории села Работино.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что на голой плоскости невозможно "вкопаться". Как пояснил политик, российские подразделения отошли на холмистую местность.

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населённый пункт", — заявил Балицкий в эфире "Соловьёв. Live".

Он добавил, что село Работино за время боевых действий практически полностью разрушено. Врио губернатора подчеркнул: данный населённый пункт остаётся лишь на картах. Балицкий отметил, что сейчас ВС России располагаются на главенствующих высотах, а ВСУ базируются внизу. Такая обстановка устраивает российских военных, уточнил политик.

Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о попадании украинских войск в огневой мешок на территории Работино.