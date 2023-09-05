Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) оказались в огневом мешке в населённом пункте Работино на Запорожском направлении. Об этом заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: openverse.org

По его словам, в результате боёв Работино разрушено. Как пояснил глава движения в беседе с РИА Новости, ВСУ самостоятельно загнали себя в огневой мешок, где сейчас российские подразделения их "перемалывают". Эта история напоминает ситуацию с украинскими войсками в Пятихатках, уточнил Рогов.

Он добавил, что армия РФ массированно атакует штурмовые группы ВСУ, которые подходят к Работино. Рогов подчеркнул: Киев сталкивается с колоссальными потерями в Запорожской области.

Ранее солдат ВСУ заявил в интервью The Times, что украинские военные обречены на смерть и провал в районе Работино. Он подтвердил информацию о высоких потерях.