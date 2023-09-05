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Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области

1:00
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) оказались в огневом мешке в населённом пункте Работино на Запорожском направлении. Об этом заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области
Фото: openverse.org

По его словам, в результате боёв Работино разрушено. Как пояснил глава движения в беседе с РИА Новости, ВСУ самостоятельно загнали себя в огневой мешок, где сейчас российские подразделения их "перемалывают". Эта история напоминает ситуацию с украинскими войсками в Пятихатках, уточнил Рогов.

Он добавил, что армия РФ массированно атакует штурмовые группы ВСУ, которые подходят к Работино. Рогов подчеркнул: Киев сталкивается с колоссальными потерями в Запорожской области.

Ранее солдат ВСУ заявил в интервью The Times, что украинские военные обречены на смерть и провал в районе Работино. Он подтвердил информацию о высоких потерях.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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