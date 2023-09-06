С 1 октября в России стартует осенний призыв в армию. Согласно информации, в законную силу вступит ряд изменений.
В этом году на службу отправятся мужчины 2005-1996 годов рождения.
Так, призывники, которые подпадают под категорию военнообязанных граждан, получат повестки в электронном формате на "Госуслугах". Технически считается, что уведомление получено, если россиянин кликнул на письмо.
Рассылать уведомления начнут с 1 октября. Те, кто проживает в сельской местности, получат его с 15 октября, а жители Крайнего Севера — с 1 ноября.
"В 2023 году на службу в последний раз будут призывать молодых людей до 27 лет, законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет не коснётся нынешних новобранцев, — передают "Известия". — Те россияне, которым в момент вступления закона в силу исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву и перейдут в запас".
Кроме того, изменили и размер штрафа за неявку в военкомат. Ранее сумма составляла 50 тысяч рублей, в этом году — 30 тысяч. Также можно получить денежное "наказание" за выезд с территории России без предупреждения — 15 тысяч рублей.
Также уклонистов ждут весьма неприятные ограничения, к примеру, запрет на оформление кредитов.
Срок службы не изменился — 1 год. Призывников не будут отправлять в зону СВО.
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