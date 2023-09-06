Осенний призыв — 2023: в России вступят в силу новые изменения

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С 1 октября в России стартует осенний призыв в армию. Согласно информации, в законную силу вступит ряд изменений.

Фото: Вадим Савицкий

В этом году на службу отправятся мужчины 2005-1996 годов рождения.

Так, призывники, которые подпадают под категорию военнообязанных граждан, получат повестки в электронном формате на "Госуслугах". Технически считается, что уведомление получено, если россиянин кликнул на письмо.

Рассылать уведомления начнут с 1 октября. Те, кто проживает в сельской местности, получат его с 15 октября, а жители Крайнего Севера — с 1 ноября.

"В 2023 году на службу в последний раз будут призывать молодых людей до 27 лет, законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет не коснётся нынешних новобранцев, — передают "Известия". — Те россияне, которым в момент вступления закона в силу исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву и перейдут в запас".

Кроме того, изменили и размер штрафа за неявку в военкомат. Ранее сумма составляла 50 тысяч рублей, в этом году — 30 тысяч. Также можно получить денежное "наказание" за выезд с территории России без предупреждения — 15 тысяч рублей.

Также уклонистов ждут весьма неприятные ограничения, к примеру, запрет на оформление кредитов.

Срок службы не изменился — 1 год. Призывников не будут отправлять в зону СВО.