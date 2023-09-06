Сегодня, 6 сентября, мощный российских ракетный удар нанесён по военной инфраструктуре в Киеве.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Киевские власти уже стали сообщать, что удар якобы нанесён по территории гипермаркета. Как на этой территории оказались военный грузовой автомобиль и экскаватор киевский режим не объяснил, отметил портал.
А между тем, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщило издание "Европейская правда". Госдепартамент пока не подтвердил данную информацию.
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