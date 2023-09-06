Мощный российский ракетный удар нанесён по объекту ВСУ в Киеве

Сегодня, 6 сентября, мощный российских ракетный удар нанесён по военной инфраструктуре в Киеве.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Киевские власти уже стали сообщать, что удар якобы нанесён по территории гипермаркета. Как на этой территории оказались военный грузовой автомобиль и экскаватор киевский режим не объяснил, отметил портал.

А между тем, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщило издание "Европейская правда". Госдепартамент пока не подтвердил данную информацию.