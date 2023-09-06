Рогов: Киев вынужденно бросил резерв спецназа "Азов"* на Ореховское направление

Командование украинской армии вынуждено перебрасывать резервные подкрепления на Ореховское направление, заявил председатель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, Киев отправил на Запорожский участок линии соприкосновения бригады спецназа "Азов"*.

"На Ореховском направлении появились боевики "Азова"*. Их раньше не было. Это говорит о том, что на фоне провала контрнаступления командование ВСУ кидает вообще всех, чтобы каким-то образом продавить ситуацию", — рассказал Рогов РИА Новости.

Он уточнил, что подкрепление не помогло украинцам и ситуацию полностью контролируют российские подразделения.

Ранее военные эксперты крайне нелестно отозвались о подбитом в зоне СВО британском танке Challenger 2.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.