Рогов: в Одесской области ночью уничтожен цех по производству морских дронов

В ночь на 6 сентября армия РФ уничтожила цех в Одесской области, где производили морские беспилотники для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. В беседе с РИА Новости он уточнил, что цех с морскими дронами находился на территории завода в Килии.

По его словам, помимо цеха с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), под Одессой удалось поразить нефтебазу.

Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры на территории региона в результате атаки.

6 сентября представители МО России также заявили об успешном ударе ВКС РФ по базе подготовки украинских диверсантов.