В ночь на 6 сентября армия РФ уничтожила цех в Одесской области, где производили морские беспилотники для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Об этом заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. В беседе с РИА Новости он уточнил, что цех с морскими дронами находился на территории завода в Килии.
По его словам, помимо цеха с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), под Одессой удалось поразить нефтебазу.
Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры на территории региона в результате атаки.
6 сентября представители МО России также заявили об успешном ударе ВКС РФ по базе подготовки украинских диверсантов.
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