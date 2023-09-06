В ночь на 6 сентября российская авиация ударила по базе, на территории которой шла подготовка диверсантов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По данным ведомства, Воздушно-космические силы РФ использовали высокоточное оружие для атаки. В Минобороны России подтвердили поражение объекта украинской армии.
"Цель удара достигнута", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что армия РФ нанесла авиаудар по складам со снарядами и техникой ВСУ в Бериславе Херсонской области.
Утром 6 сентября взрывы прогремели на территории Киева и Одесской области. Предварительно, под Одессой повреждены портовые объекты.
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