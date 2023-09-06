Минобороны: ВКС России ударили по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 6 сентября российская авиация ударила по базе, на территории которой шла подготовка диверсантов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Фото: mil.ru

По данным ведомства, Воздушно-космические силы РФ использовали высокоточное оружие для атаки. В Минобороны России подтвердили поражение объекта украинской армии.

"Цель удара достигнута", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что армия РФ нанесла авиаудар по складам со снарядами и техникой ВСУ в Бериславе Херсонской области.

Утром 6 сентября взрывы прогремели на территории Киева и Одесской области. Предварительно, под Одессой повреждены портовые объекты.