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Минобороны: ВКС России ударили по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

0:49
Силовые структуры

В ночь на 6 сентября российская авиация ударила по базе, на территории которой шла подготовка диверсантов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Минобороны: ВКС России ударили по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
Фото: mil.ru

По данным ведомства, Воздушно-космические силы РФ использовали высокоточное оружие для атаки. В Минобороны России подтвердили поражение объекта украинской армии.

"Цель удара достигнута", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что армия РФ нанесла авиаудар по складам со снарядами и техникой ВСУ в Бериславе Херсонской области.

Утром 6 сентября взрывы прогремели на территории Киева и Одесской области. Предварительно, под Одессой повреждены портовые объекты.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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