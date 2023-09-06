МО: тактическое положение ВС РФ на Запорожском направлении не изменилось

Тактическое положение российской армии на Запорожском участке линии соприкосновения не изменилось, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: Вадим Савицкий

По данным ведомства, российскими войсками отражены четыре атаки украинских боевиков в районе Вербового и Работино на Запорожском направлении. Отмечается, что авиация и артиллерия оказывали поддержку бойцам РФ.

"Изменений в тактическом положении российских войск нет", — подчеркнули в пресс-службе МО.

Ранее врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ совершили тактический отход из села Работино. По его словам, сейчас российские солдаты занимают холмистую местность, а военные ВСУ базируются внизу.