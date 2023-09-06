Бункеры перестанут спасать: ВС РФ готовят массированное применение "Кинжалов"

Военная авиация РФ впервые произвела пуск гиперзвукового "Кинжала" с борта Су-34.

Фото: ru.wikipedia.org

Минобороны сообщило, что штурмовик отстрелялся по цели на спецоперации.

До этого ракету 9-С-7760 применяли лишь с истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые могут разгоняться до 3100 км/час (2,8 скорости звука) и подниматься на высоту до 30 километров. Пущенные этим самолётом "Кинжалы" разгоняются до 10-ти скоростей звука, и они неуязвимы для ПВО врага.

Правда, за это МиГ-31 дорого платит: в ходе модернизации с него снимают РЛС, выкидывают немало систем управления оружием и переделывают кабину. После этого он перестает быть перехватчиком, превращаясь в только носителя одной ракеты.

Но для сдерживания НАТО армии РФ нужны именно средства заземления воздушной техники неприятеля. И как можно больше.

Су-34 сперва создавали для ударов по земле. Из-за аэродинамической схемы и большого арсенала он получил прозвище — "адский утёнок". Как носитель "Кинжала" он не такой продвинутый, как МиГ-31, но находится в производстве, а главное — даёт возможность нарастить количество носителей гиперзвуковых ракет без упрощения вооружения.