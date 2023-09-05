БПЛА-камикадзе и стратегические Ту-95МС и Ту-22М3 подняты в воздух

Ночью 6 сентября ожидается массированный воздушный удар по Украине.

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Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о массированном взлёте беспилотников-камикадзе "Герань", а также дальних ракетоносцев Ту-22М3 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Воздушная тревога уже объявлена в Одесской области.

К побережью Измаильского района приближаются ударные БПЛА Вооружённых сил России. В портах сегодня ожидаются взрывы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что около полуночи пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку над Брянской областью, системы противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский дрон.