Ночью 6 сентября ожидается массированный воздушный удар по Украине.
Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о массированном взлёте беспилотников-камикадзе "Герань", а также дальних ракетоносцев Ту-22М3 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Воздушная тревога уже объявлена в Одесской области.
К побережью Измаильского района приближаются ударные БПЛА Вооружённых сил России. В портах сегодня ожидаются взрывы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что около полуночи пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку над Брянской областью, системы противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский дрон.
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Несколько дней подряд боевики ВСУ выпускали по позициям российских военных большое количество снарядов, делая это чуть ли не круглосуточно.