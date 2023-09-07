В одном из рейдов российского спецназа в приграничных районах Украины (Черниговской и Сумской областях) бойцы поймали в засаду спецгруппу Главного управления разведки МО Украины (ГУР).
Это стало известно из видеороликов, опубликованных самой украинской стороной. А информацию предоставляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Элитные солдаты Вооружённых сил Украины были ликвидировани в июле этого года, это указано на надгробии с символикой ГУР Минобороны.
Ранее депутат Европарламента от Ирландии сказала, что уже погибло 500 тысяч солдат ВСУ.
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