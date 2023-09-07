В тылу врага российский спецназ уничтожил спецназ ГУР Украины

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В одном из рейдов российского спецназа в приграничных районах Украины (Черниговской и Сумской областях) бойцы поймали в засаду спецгруппу Главного управления разведки МО Украины (ГУР).

Фото: Всероссийское казачье общество

Это стало известно из видеороликов, опубликованных самой украинской стороной. А информацию предоставляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Элитные солдаты Вооружённых сил Украины были ликвидировани в июле этого года, это указано на надгробии с символикой ГУР Минобороны.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии сказала, что уже погибло 500 тысяч солдат ВСУ.