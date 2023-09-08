Гундаров: НАТО готовится атаковать Белоруссию с блокированием Балтийского флота

Стартующие 9 сентября в Балтийском море учения НАТО "Северное побережье" — подготовка к войне с РФ.

Фото: министерство морской экономики и внутреннего судоходства Польши

Об этом сообщил капитан 1-го ранга в запасе, военный эксперт Владимир Гундаров.

Официальная легенда учений — "отработка взаимодействия кораблей НАТО по блокированию выхода российского флота из Финского залива".

"Кстати, накануне и в начале Второй мировой войны Эстония и Финляндия с участием германского флота уже проводили аналогичные учения. Позже, уже во время войны, они реализовали свои наработки на практике", — отметил аналитик.

В НАТО рассматриваются военные действия в Сувалкском коридоре, соединяющий прибалтийские лимитрофы с Европой. И боевые действия тут могут начаться, когда Польша нападёт на Белоруссию. В районе Сувалок находятся три польские дивизии. Именно там, по расчётам Генштаба Польши, может начаться польско-российская война, сказал Гундаров в интервью "МК".

По его словам, Варшава не сомневается, что тут начнется военный конфликт, и учения Northern Coastsносят совсем не оборонительный характер. В атаке польские дивизии бьют по Белоруссии, в Сувалкском коридоре блокируется калининградская группировка, чтобы армия РФ не вышла в тыл ВС Польши. А корабли НАТО угрожают группировке ВМФ РФ с моря.

"Вот это натовцы и будут отрабатывать в течение двух недель в Балтийском море", — подытожил Гундаров.