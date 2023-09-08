Российские военные укрепляют свои позиции у населённого пункта Работино. В этот район переброшены две десантные дивизии, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, армия РФ наращивает интенсивность артиллерийских ударов по противнику.
"Из резерва Генерального штаба выделено ещё две дивизии десантников", — подчеркнул политик в эфире "России 24".
Он обратил внимание на рост оборонительного потенциала ВС РФ у Работино на Запорожском направлении. В Telegram-канале Балицкого сказано, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) прибегли к тактической паузе в этой зоне боёв, поскольку столкнулись с потерями.
Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о массированном ударе российской армии по скоплению наёмников в Запорожской области.
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