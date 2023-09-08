Балицкий: позиции ВС РФ в районе Работино усилены двумя дивизиями десантников

Российские военные укрепляют свои позиции у населённого пункта Работино. В этот район переброшены две десантные дивизии, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, армия РФ наращивает интенсивность артиллерийских ударов по противнику.

"Из резерва Генерального штаба выделено ещё две дивизии десантников", — подчеркнул политик в эфире "России 24".

Он обратил внимание на рост оборонительного потенциала ВС РФ у Работино на Запорожском направлении. В Telegram-канале Балицкого сказано, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) прибегли к тактической паузе в этой зоне боёв, поскольку столкнулись с потерями.

Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о массированном ударе российской армии по скоплению наёмников в Запорожской области.