Рогов: армия РФ нанесла удар по скоплению наёмников в Запорожской области

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска нанесли массированный артиллерийский удар по иностранным наёмникам в районе Орехова на Запорожском направлении.

Фото: openverse.org

По словам главы движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, наёмники базировались в районе Работино и Вербового. Он добавил, что Вооружённые силы РФ атаковали противника с помощью артиллерии и четырёх управляемых бомб ФАБ-500.

"Потери противника составили свыше 100 боевиков", — отметил руководитель движения в беседе с РИА Новости.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированной атаке российской армии. Как пояснил политик, военные РФ ударили по ВСУ ночью, сорвав ротационные мероприятия на участке Работино — Вербовое.

В среду, 6 сентября, в пресс-службе Минобороны заявили, что изменений в тактическом положении российских войск в Запорожской области нет.