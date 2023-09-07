Российские войска нанесли массированный артиллерийский удар по иностранным наёмникам в районе Орехова на Запорожском направлении.
По словам главы движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, наёмники базировались в районе Работино и Вербового. Он добавил, что Вооружённые силы РФ атаковали противника с помощью артиллерии и четырёх управляемых бомб ФАБ-500.
"Потери противника составили свыше 100 боевиков", — отметил руководитель движения в беседе с РИА Новости.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированной атаке российской армии. Как пояснил политик, военные РФ ударили по ВСУ ночью, сорвав ротационные мероприятия на участке Работино — Вербовое.
В среду, 6 сентября, в пресс-службе Минобороны заявили, что изменений в тактическом положении российских войск в Запорожской области нет.
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