СМИ: после удара по отделу полиции Кривого Рога погибли 40 силовиков ВСУ и офицеров НАТО, 60 ранены

Уже сообщалось, что российская крылатая ракета Х-50 нанесла точный удар по отделу полиции Кривого Рога. В этот момент там проходило совещание силовиков спецслужб Украины и офицеров НАТО.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

По информации турецких СМИ — в результате российской атаки погибли 40 человек и ещё 60 ранены. Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

"В Кривом Роге уничтожено административное здание, в котором предположительно шло совещание украинских силовиков", — писали ранее информационные порталы.

Ранее в Сети появились кадры, как разведчики армии России сорвали очередную ротацию украинских боевиков.