Уже сообщалось, что российская крылатая ракета Х-50 нанесла точный удар по отделу полиции Кривого Рога. В этот момент там проходило совещание силовиков спецслужб Украины и офицеров НАТО.
По информации турецких СМИ — в результате российской атаки погибли 40 человек и ещё 60 ранены. Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".
"В Кривом Роге уничтожено административное здание, в котором предположительно шло совещание украинских силовиков", — писали ранее информационные порталы.
Ранее в Сети появились кадры, как разведчики армии России сорвали очередную ротацию украинских боевиков.
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