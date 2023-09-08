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Командир ВСУ объявил, что он больше не сержант, и распустил солдат во время обстрела

Силовые структуры

Украинские военнопленные рассказали журналистам kp.ru о том, как командование обращалось с ними во время "мясных" штурмов на передовой. Один из командиров сообщил бойцам, что он больше не является их сержантом и приказал им покинуть место обстрела.

Командир ВСУ объявил, что он больше не сержант, и распустил солдат во время обстрела
Фото: Openverse

"Нас возили по школам, потом погрузили в бронемашины и отправили окапываться у посадки. Мы там выкопали лежки. Шли обстрелы", — рассказывает пленный Валерий Мищенко.

В ответ на это указание группа солдат вышла из укрытия с поднятыми руками и сдалась ВС РФ.

"Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир". "Ну, мы и решили сдаться", — говорит Мищенко. 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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