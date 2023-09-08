Балицкий рассказал о "сумасшедших" потерях ВСУ у села Работино

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Потери украинской армии вблизи села Работино Запорожской области за всё время, пока там идут бои, составили порядка 10 тысяч человек. Только за последние три недели ВСУ потеряли там примерно 3 тысячи человек. Об этом проинформировал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Фото: kyivpost.com

По словам чиновника, это действительно "сумасшедшие" потери.

"По нашим данным на 4 сентября, мы считаем, что около 10 тысяч всего было противником потеряно только на этом направлении. Это в целом если брать. И только около 3 тысяч за крайние две недели этих "мясных штурмов". В принципе, потери сумасшедшие", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Балицкий добавил, что на поле боя после сражений остаётся "огромное количество трупов" украинских военных, которые даже никто не забирает.

Обстановка в районе Вербового и Работино в последнее время самой напряжённой и на Запорожском направлении, и вообще в зоне спецоперации в целом.