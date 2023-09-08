Потери украинской армии вблизи села Работино Запорожской области за всё время, пока там идут бои, составили порядка 10 тысяч человек. Только за последние три недели ВСУ потеряли там примерно 3 тысячи человек. Об этом проинформировал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам чиновника, это действительно "сумасшедшие" потери.
"По нашим данным на 4 сентября, мы считаем, что около 10 тысяч всего было противником потеряно только на этом направлении. Это в целом если брать. И только около 3 тысяч за крайние две недели этих "мясных штурмов". В принципе, потери сумасшедшие", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Балицкий добавил, что на поле боя после сражений остаётся "огромное количество трупов" украинских военных, которые даже никто не забирает.
Обстановка в районе Вербового и Работино в последнее время самой напряжённой и на Запорожском направлении, и вообще в зоне спецоперации в целом.
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