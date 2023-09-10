Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин избран председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. Об этом рассказало региональное интернет-издание EADaily в публикации от 10 сентября.
В материале говорится, что о кадровом назначении сообщил Совет министров обороны СНГ, а также о том, что за кандидатуру экс-главкома ВКС проголосовали все представители совета.
Напомним, ранее на этой неделе депутат Госдумы Виктор Заварзин заявил, что Суровикин получил новую "неплохую" должность, но не сказал, какую именно.
Официально о новом назначении Минобороны РФ пока не сообщало.
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