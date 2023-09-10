EADaily рассказало о новой должности генерала Суровикина

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин избран председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. Об этом рассказало региональное интернет-издание EADaily в публикации от 10 сентября.

Фото: Вадим Савицкий

В материале говорится, что о кадровом назначении сообщил Совет министров обороны СНГ, а также о том, что за кандидатуру экс-главкома ВКС проголосовали все представители совета.

Напомним, ранее на этой неделе депутат Госдумы Виктор Заварзин заявил, что Суровикин получил новую "неплохую" должность, но не сказал, какую именно.

Официально о новом назначении Минобороны РФ пока не сообщало.