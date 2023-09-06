Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу

Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу. Об этом заявил, член думского Комитета по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в беседе с "Подёмом".

Фото: Вадим Савицкий

По словам депутата, у Суровикина теперь другая "неплохая" должность. И утичнил, что она связана с СНГ.

К своей новой работе Суровикин ещё не приступил. Сейчас он отдыхает, вероятно, ещё в отпуске, заключил Заварзин, призвав немного подождать.

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