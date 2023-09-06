Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу. Об этом заявил, член думского Комитета по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в беседе с "Подёмом".
По словам депутата, у Суровикина теперь другая "неплохая" должность. И утичнил, что она связана с СНГ.
К своей новой работе Суровикин ещё не приступил. Сейчас он отдыхает, вероятно, ещё в отпуске, заключил Заварзин, призвав немного подождать.
Ранее карточка экс-главкома ВКС РФ пропала с сайта Минобороны.
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