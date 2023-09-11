Военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что новейшие танки "Армата" в зоне спецоперации не замечены. В своём Telegram-канале он предположил, когда они могут там появиться.
По словам аналитика, в зоне СВО сейчас воюют танки Т-72Б3 в варианте модернизации 2023 года, Т-90М, Т-80БВМ, Т-62МВ-1. А рота танков "Армата" в войсках расформирована, так как машины решено доработать.
И появятся они не ранее следующего года, считает Мураховский.
Т-14 "Армата" в полной мере сыграет ведущую роль на поле боя, когда будет находиться в едином бронированном боевом порядке вместе с тяжёлой боевой машиной пехоты (БМП) Т-15 "Барбарис". Наступать они будут вслед за огневым рубежом подвижной огневой зоны, поставленной новейшей артиллерийской системы 2С35 "Коалиция-СВ", добавил эксперт.
Ранее военные РФ попросили возобновить производство "летающих" танков Т-80 Об этом заявил генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов.
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