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Мураховский: танки "Армата" появятся в зоне СВО не ранее 2024 года

Силовые структуры

Военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что новейшие танки "Армата" в зоне спецоперации не замечены. В своём Telegram-канале он предположил, когда они могут там появиться.

Мураховский: танки "Армата" появятся в зоне СВО не ранее 2024 года
Фото: commons.wikimedia. org

По словам аналитика, в зоне СВО сейчас воюют танки Т-72Б3 в варианте модернизации 2023 года, Т-90М, Т-80БВМ, Т-62МВ-1. А рота танков "Армата" в войсках расформирована, так как машины решено доработать.

И появятся они не ранее следующего года, считает Мураховский.

Т-14 "Армата" в полной мере сыграет ведущую роль на поле боя, когда будет находиться в едином бронированном боевом порядке вместе с тяжёлой боевой машиной пехоты (БМП) Т-15 "Барбарис". Наступать они будут вслед за огневым рубежом подвижной огневой зоны, поставленной новейшей артиллерийской системы 2С35 "Коалиция-СВ", добавил эксперт.

Ранее военные РФ попросили возобновить производство "летающих" танков Т-80 Об этом заявил генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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