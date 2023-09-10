Военные РФ попросили возобновить производство танка Т-80

Производство танков Т-80 намерены возобновить на "Уралвагонзаводе". Об этом заявил генеральный директор концерна Александр Потапов в беседе с телеканалом "Звезда".

Фото: https://t.me/donbassr/36442

По его словам, такая задача стоит, по крайней мере, она поставлена перед заводом военными.

Директор также добавил, что вопрос обсуждается сейчас с Минпромторгом, поскольку для реализации проекта потребуются новые мощности.

Других подробностей пока не сообщается.