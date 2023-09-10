Производство танков Т-80 намерены возобновить на "Уралвагонзаводе". Об этом заявил генеральный директор концерна Александр Потапов в беседе с телеканалом "Звезда".
По его словам, такая задача стоит, по крайней мере, она поставлена перед заводом военными.
Директор также добавил, что вопрос обсуждается сейчас с Минпромторгом, поскольку для реализации проекта потребуются новые мощности.
Других подробностей пока не сообщается.
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