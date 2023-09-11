FT: НАТО планирует на 2024 год крупнейшие военные учения со времён холодной войны

Североатлантический альянс в 2024 году организует самые крупные военные учения блока со времён холодной войны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Фото: openverse.org

По информации издания, альянс планирует собрать свыше 40 тысяч военных, чтобы отработать действия "по отражению нападения России" на члена НАТО.

"НАТО готовится провести в следующем году крупнейшие со времён холодной войны учения с участием объединённого командования", — сказано в публикации.

Речь идёт об учениях под названием "Стойкий защитник", отмечает FT. Как подчёркивается в статье, тренировки будут организованы в ФРГ, Польше и странах Балтии.

Предварительно, в мероприятиях поучаствуют солдаты из Швеции, подавшей заявку на присоединение к НАТО.

Ранее журналист Кит Кларенберг заявил, что Украина находится "на волоске" из-за расширения Североатлантического альянса.