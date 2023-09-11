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FT: НАТО планирует на 2024 год крупнейшие военные учения со времён холодной войны

Силовые структуры

Североатлантический альянс в 2024 году организует самые крупные военные учения блока со времён холодной войны. Об этом пишет Financial Times (FT).

FT: НАТО планирует на 2024 год крупнейшие военные учения со времён холодной войны
Фото: openverse.org

По информации издания, альянс планирует собрать свыше 40 тысяч военных, чтобы отработать действия "по отражению нападения России" на члена НАТО.

"НАТО готовится провести в следующем году крупнейшие со времён холодной войны учения с участием объединённого командования", — сказано в публикации.

Речь идёт об учениях под названием "Стойкий защитник", отмечает FT. Как подчёркивается в статье, тренировки будут организованы в ФРГ, Польше и странах Балтии.

Предварительно, в мероприятиях поучаствуют солдаты из Швеции, подавшей заявку на присоединение к НАТО.

Ранее журналист Кит Кларенберг заявил, что Украина находится "на волоске" из-за расширения Североатлантического альянса.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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