Североатлантический альянс в 2024 году организует самые крупные военные учения блока со времён холодной войны. Об этом пишет Financial Times (FT).
По информации издания, альянс планирует собрать свыше 40 тысяч военных, чтобы отработать действия "по отражению нападения России" на члена НАТО.
"НАТО готовится провести в следующем году крупнейшие со времён холодной войны учения с участием объединённого командования", — сказано в публикации.
Речь идёт об учениях под названием "Стойкий защитник", отмечает FT. Как подчёркивается в статье, тренировки будут организованы в ФРГ, Польше и странах Балтии.
Предварительно, в мероприятиях поучаствуют солдаты из Швеции, подавшей заявку на присоединение к НАТО.
Ранее журналист Кит Кларенберг заявил, что Украина находится "на волоске" из-за расширения Североатлантического альянса.
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