Украинский активист заявил, что бригада ВСУ потеряла 76 солдат за сутки

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За один "будничный" день 47-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) потеряла 76 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщает портал "Военное обозрение".

Фото: kyivpost.com

Украинский активист из Житомира заявил, что подразделение потеряло за сутки 13 военных убитыми и 63 — ранеными. Издание отметило, что бригада, о которой идёт речь, была сформирована в 2022 году. В июне 2023 года ее отправили на Запорожское направление для прорыва российской обороны.

Ранее сегодня экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что боевики ВСУ не скрываясь добили в серой зоне своих раненых, которые не смогли сдаться в плен.