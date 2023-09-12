За один "будничный" день 47-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) потеряла 76 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщает портал "Военное обозрение".
Украинский активист из Житомира заявил, что подразделение потеряло за сутки 13 военных убитыми и 63 — ранеными. Издание отметило, что бригада, о которой идёт речь, была сформирована в 2022 году. В июне 2023 года ее отправили на Запорожское направление для прорыва российской обороны.
Ранее сегодня экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что боевики ВСУ не скрываясь добили в серой зоне своих раненых, которые не смогли сдаться в плен.
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