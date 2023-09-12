Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) хладнокровно добили своих же раненых, которые уцелели после боя с российскими военными. Об этом сообщил бывший комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.
По его словам, на участке где противник сдавался сегодня, сначала произошло боестолкновение. Но некоторые бойцы ВСУ по какой-то причине остались в серой зоне в лесополосе. Вероятно, по причине ранения.
"Через некоторое время наши наблюдатели увидели, как четверо отморозков, абсолютно не скрываясь, идут со стороны противника и добивают своих", — отметил командир.
Он добавил, что утром была получена рассылка о начале активного применения противником психотропных средств для подавления инстинкта самосохранения. И, возможно, расстрел своих же солдат стал результатом их применения, предположил Ходаковский.
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