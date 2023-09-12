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Ходаковский: боевики ВСУ добили своих раненых, которые не смогли сдаться в плен

0:58
Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) хладнокровно добили своих же раненых, которые уцелели после боя с российскими военными. Об этом сообщил бывший комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Ходаковский: боевики ВСУ добили своих раненых, которые не смогли сдаться в плен
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, на участке где противник сдавался сегодня, сначала произошло боестолкновение. Но некоторые бойцы ВСУ по какой-то причине остались в серой зоне в лесополосе. Вероятно, по причине ранения.

"Через некоторое время наши наблюдатели увидели, как четверо отморозков, абсолютно не скрываясь, идут со стороны противника и добивают своих", — отметил командир.

Он добавил, что утром была получена рассылка о начале активного применения противником психотропных средств для подавления инстинкта самосохранения. И, возможно, расстрел своих же солдат стал результатом их применения, предположил Ходаковский.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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