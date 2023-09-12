Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России (ВДВ) на Артемовском направлении захватили опорник украинской армии и взяли в плен военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".
Ход боестолкновения контролировали командиры штурмовых отрядов при помощи беспилотных аппаратов, отметил портал.
Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что у Украины нет никаких перспектив на победу.
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