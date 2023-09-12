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Штурмовики ВДВ захватили опорник ВСУ и взяли в плен боевиков

Силовые структуры

Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России (ВДВ) на Артемовском направлении захватили опорник украинской армии и взяли в плен военнослужащих ВСУ.

Штурмовики ВДВ захватили опорник ВСУ и взяли в плен боевиков
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".

Ход боестолкновения контролировали командиры штурмовых отрядов при помощи беспилотных аппаратов, отметил портал.

Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что у Украины нет никаких перспектив на победу.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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