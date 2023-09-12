Штурмовики ВДВ захватили опорник ВСУ и взяли в плен боевиков

Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России (ВДВ) на Артемовском направлении захватили опорник украинской армии и взяли в плен военнослужащих ВСУ.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".

Ход боестолкновения контролировали командиры штурмовых отрядов при помощи беспилотных аппаратов, отметил портал.

Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что у Украины нет никаких перспектив на победу.