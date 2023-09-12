ВСУ пытаются переломить ситуацию на фронте, закидывая позиции РФ "пушечным мясом", которое Киев бросает не жалея людей.
Генштаб Украины рассчитывает, что русская защита дрогнет и их потери всё же окупятся.
Но командиры ВС РФ грамотно проводят стратегическую оборонительную операцию на Запорожском фронте. И уже сейчас очевидно, что они переиграли штабы стран НАТО, причём Запад уже и сам это признаёт.
"Мы сейчас видим заявления, что, мол, мы недооценили русские минные поля, мы недооценили упорство и самоотверженность русских солдат, мы недооценили — доходит до смешного — значение роли кустарников на передовой и ещё что-то… То есть это очевидное признание их собственных ошибок", — прокомментировал ситуацию военный эксперт Борис Рожин.
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