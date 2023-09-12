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Рожин: В НАТО признали свои ошибки — "недооценили русских"

Силовые структуры

ВСУ пытаются переломить ситуацию на фронте, закидывая позиции РФ "пушечным мясом", которое Киев бросает не жалея людей.

Рожин: В НАТО признали свои ошибки — "недооценили русских"
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Генштаб Украины рассчитывает, что русская защита дрогнет и их потери всё же окупятся.

Но командиры ВС РФ грамотно проводят стратегическую оборонительную операцию на Запорожском фронте. И уже сейчас очевидно, что они переиграли штабы стран НАТО, причём Запад уже и сам это признаёт.

"Мы сейчас видим заявления, что, мол, мы недооценили русские минные поля, мы недооценили упорство и самоотверженность русских солдат, мы недооценили — доходит до смешного — значение роли кустарников на передовой и ещё что-то… То есть это очевидное признание их собственных ошибок", — прокомментировал ситуацию военный эксперт Борис Рожин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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