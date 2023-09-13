Кипер: в Одесской области прозвучали взрывы, повреждена припортовая инфраструктура

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В Одесской области прогремели взрывы, во время которых пострадали объекты припортовой инфраструктуры, заявил руководитель областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, есть несколько попаданий снарядов по объектам в регионе.

"Зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры", — отметил глава ОВА в Telegram-канале.

Ночью 13 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что под Одессой был уничтожен цех, где производили морские дроны для нужд украинских войск. Объект располагался на территории одного из заводов в Килии.