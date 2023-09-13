В Одесской области прогремели взрывы, во время которых пострадали объекты припортовой инфраструктуры, заявил руководитель областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
По его словам, есть несколько попаданий снарядов по объектам в регионе.
"Зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры", — отметил глава ОВА в Telegram-канале.
Ночью 13 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что под Одессой был уничтожен цех, где производили морские дроны для нужд украинских войск. Объект располагался на территории одного из заводов в Килии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".