Звуки взрывов слышны вечером 13 сентября в Сумской области Украины.
Об этом заявило украинское агентство "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Сумской области", — информирует портал.
По предварительной информации, местная система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку российского беспилотного летательного аппарата.
Также есть данные, что два дрона ВСУ сбиты над Брянской областью, и один — над Белгородской.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Спецслужбы работают на месте происшествия, последствия на земле уточняются.
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