Сообщается о взрывах в Сумской области, а под Брянском сбиты дроны ВСУ

Звуки взрывов слышны вечером 13 сентября в Сумской области Украины.

Фото: Openverse

Об этом заявило украинское агентство "Страна.ua".

"Сообщают о взрывах в Сумской области", — информирует портал.

По предварительной информации, местная система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку российского беспилотного летательного аппарата.

Также есть данные, что два дрона ВСУ сбиты над Брянской областью, и один — над Белгородской.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Спецслужбы работают на месте происшествия, последствия на земле уточняются.