WarGonzo: Хроника ликвидации танка Challenger 2 — найти, обездвижить, уничтожить

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Недавно Сеть облетело видео, снятое ВСУ, где был запечатлён уничтоженный натовский танк Challenger 2.

Фото: openverse.org

Случай этот — особенный. До этого подобные британские бронемашины на поле боя ещё не уничтожались.

Ракету, уничтожившую английский танк, выпустили российские десантники. Но до решающего удара, артиллеристы 71-го полка 58-й армии проделали большую работу, чтобы обездвижить технику неприятеля.

Военкор Семён Пегов сообщил новые подробности ликвидации Challenger 2 под Работино на Запорожском направлении. Оказалось, что изначально его подбила советская 152-мм гаубицы Д-20, а потом добил ПТРК "Корнет".

Подвиг на войне — дело коллективное. Тут свои роли сыграли и авиаразведчики, и артиллеристы, и бойцы ВДВ, подытожил журналист в эфире "Первого канала".

Также он добавил, что сейчас враг пытается эвакуировать подбитый "Челленджер".

"Созванивались с ребятами. Они сказали, что сейчас ВСУ пытаются вывезти его с поля боя. Он находится на нейтральной полосе, ближе к противнику. Но мы поражаем ту пехоту, технику, которая пытается его вытащить", — рассказал Пегов.