Недавно Сеть облетело видео, снятое ВСУ, где был запечатлён уничтоженный натовский танк Challenger 2.
Случай этот — особенный. До этого подобные британские бронемашины на поле боя ещё не уничтожались.
Ракету, уничтожившую английский танк, выпустили российские десантники. Но до решающего удара, артиллеристы 71-го полка 58-й армии проделали большую работу, чтобы обездвижить технику неприятеля.
Военкор Семён Пегов сообщил новые подробности ликвидации Challenger 2 под Работино на Запорожском направлении. Оказалось, что изначально его подбила советская 152-мм гаубицы Д-20, а потом добил ПТРК "Корнет".
Подвиг на войне — дело коллективное. Тут свои роли сыграли и авиаразведчики, и артиллеристы, и бойцы ВДВ, подытожил журналист в эфире "Первого канала".
Также он добавил, что сейчас враг пытается эвакуировать подбитый "Челленджер".
"Созванивались с ребятами. Они сказали, что сейчас ВСУ пытаются вывезти его с поля боя. Он находится на нейтральной полосе, ближе к противнику. Но мы поражаем ту пехоту, технику, которая пытается его вытащить", — рассказал Пегов.
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