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КБ "Восток" создал дешёвый аналог беспилотного аппарата "Ланцет"

0:52
Силовые структуры

Российские военные инженеры российского конструкторского бюро "Восток" создали дешёвый аналог беспилотного аппарата "Ланцет".

КБ "Восток" создал дешёвый аналог беспилотного аппарата "Ланцет"
Фото: blotter.mirtesen.ru

Об этом сообщает Defense Express.

БПЛА-камикадзе по названием "Скальпель" будет иметь отсек полезной нагрузки длиной 650 мм и диаметром 125 мм. Это позволит оснастить его различными боевыми частями весом до 5 килограммов.

Беспилотник имеет максимальный взлётный вес свыше 10 килограммов, крейсерскую скорость до 120 км/час и дальность полёта до 40 километров. Запускается БПЛА "Скальпель" из катапульты.

По сравнению с беспилотным аппаратом "Ланцет", новинка имеет на два килограмма больше полезной нагрузки и летит быстрее на 10 км/час.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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