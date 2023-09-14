КБ "Восток" создал дешёвый аналог беспилотного аппарата "Ланцет"

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Российские военные инженеры российского конструкторского бюро "Восток" создали дешёвый аналог беспилотного аппарата "Ланцет".

Фото: blotter.mirtesen.ru

Об этом сообщает Defense Express.

БПЛА-камикадзе по названием "Скальпель" будет иметь отсек полезной нагрузки длиной 650 мм и диаметром 125 мм. Это позволит оснастить его различными боевыми частями весом до 5 килограммов.

Беспилотник имеет максимальный взлётный вес свыше 10 килограммов, крейсерскую скорость до 120 км/час и дальность полёта до 40 километров. Запускается БПЛА "Скальпель" из катапульты.

По сравнению с беспилотным аппаратом "Ланцет", новинка имеет на два килограмма больше полезной нагрузки и летит быстрее на 10 км/час.